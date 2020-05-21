وكلاء سانغ يونغ الكورية يسعون لمنافسة العلامات التجارية للسيارات في ليبيا

يسعى وكلاء شركة سانغ يونغ الكورية في ليبيا خلال العام الحالي إلى الانطلاق بقوة في سوق السيارات مع الشركة الجديدة ومنافسة العلامات التجارية التقليدية داخل البلاد.

وتعتبر شركة سانغ يونغ الكورية من بين الشركات الآسيوية الرائدة في مجال صناعة السيارات حيث تأسست في العام 1956، إضافة إلى تجربة الشراكة مع عملاق الصناعة الألمانية شركة مرسيدس.

وقال المسؤول عن وكيل سانغ يونغ عمر المختار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، إنهم يسعون إلى توفير خدمات ذات مستوى عالي عبر بيع منتجات سانغ يونغ في السوق وفق ضوابط الجودة وحماية الزبائن.

وأضاف المختار بأن الشركة وقعت عقود مع المؤسسات الحكومية وجهات أخرى مثل المصارف التجارية لتوفير أفضل المركبات وبأسعار منافسة.

ويأمل المسؤلون عن الوكالة في أن يساهم الاستقرار السياسي والأمني في توسع الشركة وتغطية جميع المناطق والمدن من خلال مراكز البيع والصيانة وقطع الغيار بمعايير عالية الجودة.

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