«6» مليارات دولار أرباح البنك المركزي الروسي من ارتفاع أسعار الذهب في شهر واحد

أعلن البنك المركزي الروسي، أنه ربح من ارتفاع أسعار الذهب قرابة 6 مليارات دولار في شهر واحد، مشيرا إلى أن هذا يمثل دليلا على صحة سياستها خلال الأعوام الماضية بزيادة احتياطيات الذهب.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي، ارتفع احتياطي الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياتها الدولية، إلى مستوى قياسي بحلول 1 مايو الجاري بلغ 126 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% ما يعادل 6 مليارات دولار عن مستواه في نهاية مارس الماضي.

وقال كيريل تشويكو، رئيس قسم التحليل في “BCS Global Markets”: “لقد أظهر الشهر الماضي أن الاستراتيجية الروسية لشراء الذهب قد أتت بثمارها، حيث إن ارتفاع احتياطي الذهب يدعم الاحتياطيات الكلية”.

وكانت روسيا، التي اعتادت أن تكون أكبر مشتر للذهب في العالم، قد توقفت عن شراء المعادن الثمينة في أبريل الماضي لتحفيز صادراتها من الذهب.

وفي إطار استراتيجية روسيا التي تهدف لتقليص حصة الدولار في الاحتياطيات، أنفقت روسيا أكثر من 40 مليار دولار على عمليات شراء الذهب، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية.

