أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 مايو 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 21 مايو 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.87 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.97 دينار
حوالات دبي-تركيا – 6.02 دينار
اليورو = 6.35 دينار
الجنية الإسترليني 7.05 دينار
الليرة التركية 0.85 دينار
الدينار التونسي 2 دينار
الجنية المصري 0.37 دينار
الدينار الأردني 8.2 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ215 دينار
كسر الفضة 2.45 دينار
بطاقة ارباب الاسر 5.35 دينار
دولار بشيك المصدق: – دينار (طرابلس) / دينار (التنمية والوحدة – بنغازي) *غيرمتوفر*
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