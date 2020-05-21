الجراري يكشف لـ218 قيمة السلع المصرية الموردة منذ إبريل

كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري في تصريح خاص لـ 218 اليوم الخميس أن قيمة السلع المستوردة من السوق المصرية إلى ليبيا والواصلة إلى ميناء طبرق عبر الخط التجاري البحري الجديد قد بلغ حتى تاريخ اليوم 6 ملايين دولار.

وأضاف الجراري أن السلع وصلت عبر 10 بواخر حملت على متنها سلعا غذائية ومواد بناء ومواد تنظيف إلى جانب باخرتين محملتين بالشعير.

وكانت سلطات البلدين قد أغلقت منذ فترة الحدود البرية ومنعت المرور عبر الاتجاهين في إطار الوقاية من عدوى فيروس كورونا ما دفع لتفعيل الخط التجاري البحري لضمان تدفق السلع.

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