محطات الوقود تباشرعملها على مدار 24 ساعة

قررت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز تمديد ساعات عمل المحطات أثناء حظر التجول المفروض من قبل المجلس الرئاسي لتتمكن من تقديم الخدمات طيلة الـ24 ساعة.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من ليل أمس”الأربعاء الخميس” من هذا الأسبوع إلى حين إشعار آخر وفقا ما يناسب المرحلة.

وبحث أعضاء اللجنة التي يترأسها محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للدعم المركزي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بطرابس وحضره مندوبو شركات التوزيع، استمرار أزمة انقطاع الكهرباء على محطات التوزيع التي تسببت في إرباك آلية إمداد الوقود للمواطنين مشددين في الوقت ذاته على توفر الوقود بكميات كبيرة لدى شركات التوزيع.

وطالبت اللجنة المواطنين بعدم التزاحم على محطات الوقود مؤكدة في ختام اجتماعها على ضرورة تكاتف كل الأجهزة الأمنية لضمان تنظيم علميات توزيع الوقود على مدار الساعة

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