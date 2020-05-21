مطالبات بإيقاف تدفق البضائع التركية إلى ليبيا

أصدرت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بيانا حول وقف التبادل التجاري مع تركيا مؤكدة من خلاله أن الليبيين اليوم في مواجهة احتلال تركي معلن وصريح.

وأكد البيان طلب الغرفة بعدم التعامل الاقتصادي والتجاري مع تركيا حتى توقف دعمها للميليشيات وتسحب جنودها وأسلحتها وطائراتها المسيرة من ليبيا.

وبينت الغرفة أنه رغم نجاحهم في منع كل البواخر والسفن التجارية التركية من الوصول إلى الموانئ فإن المنتجات التركية المختلفة ما تزال تصل وتوزع في الأسواق والشركات والمؤسسات.

ووجهت الغرفة النداء إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بإصدار قرار يمنع دخول أية بضائع تركية من الموانئ والمنافذ الليبية حتى ولو كانت على متن سفن وناقلات وشاحنات غير تركية .

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