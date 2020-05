أخبار ليبيا 24 -خاص دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري بوقف تدفق البضائع التركية إلى ليبيا، مطالبًا المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بإصدار قرارا يمنع ذلك. وقال الجراري، في حديث خاص مع وكالة أنباء أخبار ليبيا24، “إنه في الوقت الذي يمر به الوطن من محنة كبيرة واختبار لا شك هو الأصعب […]

