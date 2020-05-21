برنت يحقق ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الخميس

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس ارتفاعا مع انحسار مخاوف تخمة المعروض بسبب تراجع المخزونات الأمريكية.

ويأتي تراجع المخزونات عقب عمليات السحب من النفط الخام الأمريكية عدا عن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجو كبار الخام على الرغم من أن المخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد وعلى الأخص في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تفرض ضغوطا باتجاه هبوط الأسعار.

وفي جلسة تداول اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 36.08 دولارا للبرميل بمقدار 33 سنتا عن جلسة إغلاق أمس، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا لتسجل 33.69 دولارا للبرميل مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي.

وفي السياق ذاته ذكر أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو أن المنظمة متشجعةٌ بفعل ارتفاع الأسعار والالتزام القوي بتعهدات خفض الإنتاج.

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