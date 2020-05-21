اقتصاد

“الجوع” يتربط بلبنان

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بصحيفة “واشنطن بوست” من مغبة تعرض لبنان لأزمة غذاء كبرى بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وإن الكثير من اللبنانيين قد يجدون صعوبة في تأمين الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي يعيشها لبنان.

وقال دياب إن من الضروري مقاومة المحاولات التي تهدف إلى تقييد صادرات الغذاء داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب الأزمة، مضيفا أن الأزمة من الممكن أن تدفع بـ موجة هجرة جديدة إلى أوروبا.

وانخفضت العملة اللبنانية لأكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي وسط نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع أسعار السلع الغذائية في بلد يعتمد على استيراد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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