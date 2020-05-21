قُبيْل العيد.. الدولار يقود العملات الأجنبية للصعود أمام الدينار

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر و واتس اب”.

وارتفع الدولار بمقدار 10 قروش عند الساعة 17:00 مسجلاً 5.880 دنانير فيما صعد الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا محققاً 6.030 دنانير ليرتفع بذلك ما مقداره 10 قروش أيضاً.

وجرى تداول اليورو بـ 6.400 دنانير، أما العملات الأخرى فقد ارتفعت الليرة التركية بمقدار قرشين محققة في تداولات مساء اليوم 86 قرشا لليرة في حين صعدت قيمة الجنيه المصري بمقدار قرش مسجلاً 39 قرشاً للجنيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية