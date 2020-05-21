اقتصاد

قُبيْل العيد.. الدولار يقود العملات الأجنبية للصعود أمام الدينار

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر و واتس اب”.

وارتفع الدولار بمقدار 10 قروش عند الساعة 17:00 مسجلاً 5.880 دنانير فيما صعد الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا محققاً 6.030 دنانير ليرتفع بذلك ما مقداره 10 قروش أيضاً.

وجرى تداول اليورو بـ 6.400 دنانير، أما العملات الأخرى فقد ارتفعت الليرة التركية بمقدار قرشين محققة في تداولات مساء اليوم 86 قرشا لليرة في حين صعدت قيمة الجنيه المصري بمقدار قرش مسجلاً 39 قرشاً للجنيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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