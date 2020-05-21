الجمهورية فرع مصراتة يوزع دفعة جديدة من السيولة

قالت إدارة فرع مصرف الجمهورية في مدينة مصراتة “أحمد الشريف”، إنها أنجزت حوالات مالية لـ45 جهة يملك الأفراد التابعون لها حسابات جارية لدى الفرع.

وأوضح المصرف أن قيمة المسيّل لحسابات الأفراد اليوم بلغ أكثر من 1.5 مليون دينار تضمنت مكافآت مالية ومرتبات متأخرة عن العام 2019، فضلا عن مرتبات عن أشهر الفترة الممتدة بين يناير وحتى مايو من العام الجاري.

ومن بين الجهات التي سيّلت لها مرتبات أبريل ومايو من هذا العام وفقا لبيانات فرع “أحمد الشريف”، المؤسسة الليبية للاستثمار، وشركة البريقة لتسويق النفط، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، إلى جانب مرتبات مصلحة التخطيط العمراني.

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