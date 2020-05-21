نقابة عمال مصفاة الزاوية يطالبون بإعادة فتح خطوط النفط

طالبت نقابة عمال مصفاة الزاوية في بيان لها اليوم الخميس، ممن أسمتهم المسؤولين المؤثرين في المشهد بمختلف توجهاتهم داخل البلاد بأن ينحازوا إلى الوطن ويعملوا على إعادة فتح خطوط النفط والموانئ والحقول المقفلة.

وأضاف بيان النقابة، بأنه يجب تحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية وصراعات السيطرة والنفوذ وعدم التدخل في تخصصات المؤسسة الوطنية للنفط التي أثبتت حيادها الكامل وفق شهادة المجتمع الدولي.

وطالبت النقابة من حرس المنشآت النفطية في الجنوب الغربي والمنطقة العسكرية الغربية بتحمل مسؤلياتهم والعمل على تأمين الحقول وإعادة فتح المنشآت وتصدير النفط والغاز.

كما ناشدت النقابة المؤسسة الوطنية للنفط باطلاع الشعب على الشخصيات التي تقف وراء إقفال الحقول والموانئ النفطية والذين عملوا على التحريض في هذا الاتجاه.

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