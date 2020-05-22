المصرف المركزي: قيمة الاعتمادات المفتوحة خلال هذا الأسبوع ناهزت 265 مليون دولار لحوالي 225 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لحوالي 225 شركة لاستيراد السلع الغذائية المتنوعة والحليب والأجبان وحليب وأغذية وحفاظات الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية والدواجن واللحوم الحية والمجمدة ومواد التنظيف والأعلاف والمستلزمات الزراعية والأدوية البيطرية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة خلال أسبوع واحد ما يعادل قرابة 265 مليون دولار، حيث تجاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار 187 مليونا و488 ألف دولار، وبلغت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 68 مليونا و936 ألف يورو، إضافة إلى اعتماديْن بقيمة تجاوزت 2 مليون دينار تونسي، واعتماد بقيمة 132 ألف جنيه إسترليني واعتماد بقيمة 600 ألف فرنك سويسري.

وبحسب المصرف المركزي توزعت طلبات فتح الاعتمادات المستندية على فروع خمسة عشر مصرفا، وكان نصيب الأسد فيها لفروع مصرف الجمهورية بـ69 اعتماد، ثم المصرف الإسلامي الليبي بـ58 اعتماد، يليه مصرف النوران بـ44 اعتماد، ومصرفيْ الصحاري وشمال أفريقيا بـ31 اعتماد لكل منهما، ثم مصرف الخليج الأول الليبي بـ25 اعتماد ومصرف المتوسط بـ24 اعتماد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية