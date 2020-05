تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأمريكا يهوي بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات اليوم الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

وأوقد ذلك شرارة مخاوف اقتصادية من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في الصين، التي تعد ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، انخفض خام “برنت” بنسبة 5.44% إلى 34.10 دولار للبرميل.

فيما هبط خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 6.63% إلى 31.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل الماضي، حين انخفض الخام الأمريكي دون الصفر.

لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ يضر بالنفط وبقية الأسواق.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد قوي إزاء السعي لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

