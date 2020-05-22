اقتصاد

أنباء عن اتفاق بفتح صمام “الحمادة”.. والوطنية للنفط تلتزم الصمت

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رشحت أنباء عن قرب إبرام اتفاق يقضي بإعادة فتح صمام النفط في منطقة “الحمادة” المغذي لشركة الزاوية لتكرير النفط التي تحتوي وحدتين توقفتا عن الإنتاج منذ أواخر يناير الماضي بسبب إغلاق الحقول النفطية.

ولم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط بشكل رسمي حتى الساعة لتأكيد أو نفي أي اتفاق على إعادة فتح الصمام بين قوات الوفاق ومحتجين كانوا أغلقوه في يناير الماضي.

وتأتي هذه التحركات في وقت ما زال حقل الشرارة أكبر الحقول في ليبيا بقدرة إنتاجية تلامس 320 ألف برميل يوميا متوقّفا عن العمل وهو المزوِّد الرئيس لخطِّ الإمداد الواصل لشركة الزاوية لتكرير النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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