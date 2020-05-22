وصول 25 ألف طن من البنزين لميناء طرابلس

انتهت المحروقات أنوار أفريقيا من تفريغ حمولتها المقدرة بـ 25 ألف طن من البنزين بميناء طرابلس.

وأشارت إدارة الميناء إلى إمكانية دخول الناقلة أنوار النصر إلى منطقة الرسو تمهيدا لإفراغ حمولتها من البنزين المقدرة بأكثر من 22 ألف طن مستوردة لصالح شركة البريقة لتسويق النفط في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت قد قررت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز الأربعاء الماضي تمديد ساعات عمل المحطات أثناء حظر التجول المفروض من قبل المجلس الرئاسي لتتمكن من تقديم الخدمات طيلة ال24 ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ فعليا اعتبارا من ليلة ”الأربعاء الخميس” الماضيين وسيستمر العمل بهذا النظام إلى حين إشعار آخر وفقا لما يناسب المرحلة.

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