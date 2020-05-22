اقتصاد

وصول 25 ألف طن من البنزين لميناء طرابلس

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت المحروقات أنوار أفريقيا من تفريغ حمولتها المقدرة بـ 25 ألف طن من البنزين بميناء طرابلس.

وأشارت إدارة الميناء إلى إمكانية دخول الناقلة أنوار النصر إلى منطقة الرسو تمهيدا لإفراغ حمولتها من البنزين المقدرة بأكثر من 22 ألف طن مستوردة لصالح شركة البريقة لتسويق النفط في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت قد قررت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز الأربعاء الماضي تمديد ساعات عمل المحطات أثناء حظر التجول المفروض من قبل المجلس الرئاسي لتتمكن من تقديم الخدمات طيلة ال24 ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ فعليا اعتبارا من ليلة ”الأربعاء الخميس” الماضيين وسيستمر العمل بهذا النظام إلى حين إشعار آخر وفقا لما يناسب المرحلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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