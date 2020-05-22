إعادة فتح “صمام الحمادة” مع ترقب حول إعادة تشغيل حقول الشرارة والقولف والفيل

أكدت نقابة مصفاة الزاوية لتكرير النفط اليوم الجمعة، على إعادة فتح صمام الحمادة المغذي للمصفاة من خلال خام الحمادة والشرارة الذي يمر عبر الأنبوب بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 350 ألف برميل يومياً.

وكان الصمام أغلق في منتصف يناير الماضي من قبل مجموعة من رجال القبائل الموالين للجيش والبرلمان في طبرق بعد دعوات لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد.

وقال مصدر موثوق من داخل مصفاة الزاوية لصحيفة صدى الاقتصادية، إن البيانات التي لديهم تظهر إرتفاع الضغط داخل الأنبوب مما يشير إلى إعادة فتحه على الأقل، دون ضخ النفط من خلاله.

وأوضح المصدر بأن هناك حالة من الترقب بشأن عملية إعادة تشغيل حقول الشرارة والفيل والقولف التي سوف تعلن عنها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في وقت لاحق.

ورغم التوقعات بالإعلان عن إعادة تشغيل الحقول وفتح الخطوط المقفلة، فإن العملية تحتاج إلى عدة أيام أو أسابيع بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها المؤسسة على الحقول بسبب أزمة كورونا، وفق المصدر.

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