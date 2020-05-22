فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي وأعضاء من مجلس خبراء برقة

القبة 22 مايو 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي، وأعضاء من مجلس خبراء برقة.

هذا وتناول اللقاء عقده فخامته بمقر إقامته في القبة، مناقشة المبادرة التي قدمها وعرضها فخامته على الشعب الليبي، لحل الأزمة الليبية.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب أن مبادرته بُنيت على النواحي المتعارف عليها في ليبيا، ووفقًا للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية.

في المقابل، قدّم وفد أساتذة جامعتي عمر المختار وبنغازي، وأعضاء من مجلس خبراء برقة، حزمة من الأفكار حول المبادرة، بالإضافة لفتح باب الحوار مع فخامة رئيس مجلس النواب حول وضعية المبادرة من الناحية الدستورية والقانونية.

من جهة أخرى، استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفدًا من أدباء وكتاب ووجهاء مدينة درنة.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي طرحها وقدمها فخامته للشعب الليبي، وما تحتاجه مدينة درنة من مشاريع مهمة لإعادة أعمارها، إلى جانب توفير المياه لبعض أحيائها ورصف طرق الشوارع.

وبدوره، قدم وفد أدباء وكتاب ووجهاء مدينة درنة، عرضًا للمشاريع التي أنجزت بالأعمال التطوعية من قبل الجمعيات والمؤسسات التطوعية، والمشاريع هي : مسجد العتيق، مسجد الصحابة، والسجل المدني، وفيما سبق مدرسة الأمل بالساحل الشرقي. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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