الدينار يصعد مدفوعا بأنباء إعادة ضخ النفط

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التعاملات اليوم الجمعة في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر و واتس اب” بسبب استمرار فرض حظر التجول.

وفقد الدولار نحو 9 قروش من قيمته أي ما يعادل 1.6% ليسجل عند الساعة 17:00 من مساء اليوم 5.850 دنانير فيما انخفضت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا مسجلا 6.080 دنانير متراجعا بذلك بمقدار 10 قروش.

وتداول التجار اليورو بـ 6.380 دنانير متراجعا بنسبة مئوية قدرها 1.8% أما العملات الأخرى فقد انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة قدرها 2.5% وجرى تداولها بـ 86 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى إسطنبول.

وفسر تاجر في تصريحات لـ 218 سبب صعود الدينار بأنها جاءت مدفوعة بالأنباء المتداولة حول إمكانية إعادة ضخ النفط إلا أنه أكد بأن تحركات العملة في السوق السوداء تتم بشكل حذر بين التجار تخوفا من حدوث أي مفاجآت.

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