كورونا يوجّه ضربات “قاصمة” لقطاع الطيران

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن قطاع الطيران العالمي مستمر بالانحسار جراء جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته أوضح الاتحاد أن متوسط عدد الرحلات اليوم حول العالم تراجع بنسبة 81 % في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، نتيجة توقف الطائرات في المطارات حول العالم، باستثناء الرحلات المحلية في أميركا وآسيا، مشيرا إلى أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات أقل للرحلات الجوية بنسبة 95٪ في الربع الأول.

وأكد الاتحاد أنه ومع نهاية شهر مايو الجاري ستسجل عدد الرحلات الجوية في أفريقيا انخفاضا بنسبة 94٪ بينما ستسجل عدد الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 88٪ أقل في نفس الفترة من العام المنصرم بحسب اياتا.

يشار إلى أن خسائر شركات الطيران تضع اقتصادات الدول والوظائف في خطر وفقا لنائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بعد أن بلغ حجم خسائر شركات الطيران في أفريقيا من 6 مليارات دولار، ما يهدد بفقدان 3.1 مليون وظيفة عدا عن خسائر والقطاعات ذات صلة من الوظائف بالتزامن مع الخسائر التي سجلتها اقتصادات الدول المدعومة بالطيران والبالغة نحو 28 مليار دولار.

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