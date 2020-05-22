مديري المؤسسات الطبية في الحكومة الليبية يخلون في بيان مسؤولياتهم حال انهيار الخدمات الصحية في البلاد بسبب تأخر صرف الميزانيات

بنغازي 22 مايو 2020 (وال)- أعلن مديري المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي في الحكومة الليبية، إخلائهم لمسؤولياتهم؛ حال انهيار الخدمات الصحية في البلاد.

هذا وارجع البيان الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.

وقال مديري المؤسسات – في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – إن “قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر، باعتباره يُهدد سلامة وحياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية”.

ودعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة، التدخل لحل هذا الأمر، مُحييّن الدور البطولي التي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية، في محاربة الإرهاب و تحرير البلاد من المرتزقة والميليشيات المؤدلجة.

وأضاف البيان : “أنه في الوقت الذي نترحم على شهدائنا الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، ومكتسباته فإننا نحن مديري المستشفيات والمراكز الطبية، وإدارات الخدمات الصحية، وجهاز الإمداد الطبي، وإذ نجتمع اليوم الخميس الموافق 28 رمضان بتاريخ 2020/5/21 م، لنُؤكد على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة، والمستشفيات بكافة أنواعها في مكافحة جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم رغم قلة الإمكانيات المادية، وعدم صرف المخصصات المتعلقة بقطاع الصحة، المتمثلة في الباب الثاني والثالث والتحسين والتطوير والالتزامات السابقة، باعتبارهما الشريان الذي من خلاله تقدم الخدمات الصحية”.

وأوضح البيان الذي تُلي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، أن التأخير بصرف المخصصات المالية لهذه المستشفيات، والمراكز الطبية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والطوارئ، والإمداد الطبي منذ شهر سبتمبر 2019 م إلى الآن، سيكون له تأثير سلبي ونتائج لا يُحمد عقباها.

وأكد السادة مديري المؤسسات – في بيانهم – أن الأمر في غاية الأهمية، مُعربين عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء لمصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية والتخطيط، بالإسراع في صرف المخصصات المالية، لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع. (وال- بنغازي) ر ت

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