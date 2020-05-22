المؤسسات الطبية بالحكومة المؤقتة يخلون مسؤوليتهم من انهيار الخدمات الصحية بسبب تأخر صرف الميزانيات

أعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الجمعة إخلاء مسؤولياتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.

حيث قال السادة المدراء في بيان إن قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد سلامة و حياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية.

كما دعى البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة التدخل لحل هذا الأمر، وأكد المدراء في بيانهم أن الأمر في غاية الأهمية، معربين عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالاسراع في صرف المخصصات المالية لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية