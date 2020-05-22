وصول 2000 سيارة كورية لميناء مصراتة

وصلت إلى ميناء مصراتة التجاري أمس السبت حاملة السيارات MORNING CALM وعلى متنها نحو 2000 ‪سيارة مستوردة من السوق الكورية لصالح تجار القطاع الخاص.

وسبق ذلك وصول الباخرة GRAND PEARL التابعة للوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون التي رست على الأرصفة التجارية بميناء مصراتة محملة بسيارات يُقدر عددها بنحو 2500 سيارة.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر العام الماضي قرارا ينص على تحديد عمر السيارات الموردة للسوق الليبية بحيث لا يتجاوز عمرها التصنيعي 10 سنوات مع منح المواطن حق استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان ألا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

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