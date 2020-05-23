أدنى مستويات للواردات والصادرات الدولية منذ 4 سنوات

تراجعت الواردات والصادرات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لبيانات تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه لا يوجد دليل على أن ذلك التراجع سينتهي قريبا، لما سببه الفيروس من توقف الاقتصاد العالمي متوقعة في الوقت نفسه انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير سريعا في النصف الأول من عام 2020.

وأضافت المنظمة في التقرير تراجع مؤشر تجارة السلع الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 87.6 نقطة، في وقت تشير فيه كل قراءة دون مستوى 100 نقطة إلى انكماش.

وسجل مؤشر تجارة السلع الفصلي أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2016 الأمر الذي ينبأ بانكماش حاد في الربع الثاني من العام الحالي 2020، فيما كان قطاع شحنات منتجات السيارات هو الأكثر تضررا بسبب انهيار إنتاج السيارات ومبيعات المركبات في الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى انخفاض في قطاع شحن الحاويات والشحن الجوي في جميع المجالات.

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