تراجع الناتج الروسي بسبب كورونا

رجحت روسيا تراجع الناتج المحلي بشكل كبير بنسبة تصل إلى 9.5٪ في الربع الثاني من العام الجاري وبنسبة 5٪ في العام مرجعة ذلك لتفشي فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط العالمية.

وفي السياق ذاته كشف وزير الاقتصاد الروسي في تصريحات صحفية فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي عن تقديرات زيادة بنسبة 1.6% في الربع الأول، وتراجع بنسبة 9.5% في الربع الثاني، وبنسبة 6.3% في الربع الثالث، و5.2% في الربع الأخير، و 5% في السنة برمتها .

وفي الوقت نفسه توقع الوزير أن يتعافى الاقتصاد في العام المقبل مع نمو متوقع نسبته 2.8% والعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2022، متوقعا أيضا ارتفاع نسبة البطالة إلى 5.7% خلال العام الحالي إلى جانب تراجع في الصادرات بنسبة 36% والواردات بنسبة 21.3% بينما ستشهد الاستثمارات كذلك تراجعا نسبته 12% خلال السنة الحالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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