الانفلات الأمني يحرم غريان من السيولة النقدية

قال المجلس البلدي لمدينة غريان إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تراجع عن فكرة إرسال سيولة نقدية للمصارف التجارية في المدينة، والتي كان قد أقر الأسبوع الماضي إرسالها وتقدر قيمتها بـ 25 مليون دينار.

وأوضحت البلدية في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية في وقت مبكر اليوم السبت أن قرار المركزي عائد للأحداث العسكرية التي شهدتها المدينة مؤخرا‘ فيما لم يوضح البيان ما إذا كان المصرف قد حدد موعدا آخر لإرسال السيولة النقدية.

ويشهد القطاع المصرفي في ليبيا تحديات كثيرة منعت بعض المصارف من تسليم الأموال لمستحقيها فور توفرها وأبرزها الجانب الأمني وأزمة استمرار انقطاع الكهرباء.

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