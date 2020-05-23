اقتصاد

الانفلات الأمني يحرم غريان من السيولة النقدية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المجلس البلدي لمدينة غريان إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تراجع عن فكرة إرسال سيولة نقدية للمصارف التجارية في المدينة، والتي كان قد أقر الأسبوع الماضي إرسالها وتقدر قيمتها بـ 25 مليون دينار.

وأوضحت البلدية في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية في وقت مبكر اليوم السبت أن قرار المركزي عائد للأحداث العسكرية التي شهدتها المدينة مؤخرا‘ فيما لم يوضح البيان ما إذا كان المصرف قد حدد موعدا آخر لإرسال السيولة النقدية.

ويشهد القطاع المصرفي في ليبيا تحديات كثيرة منعت بعض المصارف من تسليم الأموال لمستحقيها فور توفرها وأبرزها الجانب الأمني وأزمة استمرار انقطاع الكهرباء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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