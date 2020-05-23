غموض يلف مصير الاستثمارات الليبية في تركيا

نفى مصدر مطلع يعمل لدى المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحات لـ218 اليوم السبت الأنباء الواردة في صحيفة hurriyet daily news التركية التي تفيد بقيام السلطات التركية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار

الليبية الأفريقية في تركيا تماشيا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة في عام2011.

ولم تتطرق الصحيفة في خبرها لأي توضيحات أخرى حول دوافع اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، ومن جانبها لم تُصدِر المؤسسة الليبية للاستثمار أي توضيح رسمي بشأن القضية.

وذكرت المؤسسة الليبية للاستثمار في توضيح مقتضب حصلت 218 على نسخة منه أن المكتب الإعلامي بالمؤسسة يعمل جاهدا لاستبيان ما ورد في الصحيفة التركية.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت قبل نحو أسبوعين

عن إنجاز خطتها الخاصة بإعداد واعتماد الهياكل الأساسية في المؤسسة لتشمل 9 بنود وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة الشاملة للتحول والانقاد والحوكمة والشفافية والمساءلة.

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