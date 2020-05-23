اقتصاد

صندوق الضمان يصرف معاشات يونيو

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة المعلومات والتوثيق في صندوق الضمان الاجتماعي إنه تم اعتماد وصرف كل “المعاشات والمنافع” عن شهر يونيو لكافة فروع الصندوق في عموم ليبيا.

وأكدت الإدارة أن ذلك تم وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة التي نصت في وقت سابق على ضرورة صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو في وقت مبكر لإعانة أصحاب المعاشات والموظفين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تخللها شهر رمضان وعيد الفطر.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف، وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة ويقوم بإدارة نحو 392 ألف معاش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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