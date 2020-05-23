صندوق الضمان يصرف معاشات يونيو

قالت إدارة المعلومات والتوثيق في صندوق الضمان الاجتماعي إنه تم اعتماد وصرف كل “المعاشات والمنافع” عن شهر يونيو لكافة فروع الصندوق في عموم ليبيا.

وأكدت الإدارة أن ذلك تم وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة التي نصت في وقت سابق على ضرورة صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو في وقت مبكر لإعانة أصحاب المعاشات والموظفين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تخللها شهر رمضان وعيد الفطر.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف، وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة ويقوم بإدارة نحو 392 ألف معاش.

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