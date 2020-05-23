الخطوط الليبية تسير رحلة للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين في لندن

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تسييرها لرحلة مساء اليوم للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين فى العاصمة البريطانية لندن.



وقال المتحدث باسم الشركة “محمد قنيوة” إن الرحلة ستكون عن طريق طائرة مؤجرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي ومنها عن طريق طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي.



وأشار “قنيوة” إلى أن موعد وصول الرحلة المتوقع من العاصمة التونسية إلى مطار مصراتة سيكون ما بين الساعة الواحدة والنصف والثانية ليلًا.

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