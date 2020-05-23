اقتصاد

صمام الحمادة يرفع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف تطبيقي “فايبر وواتساب”.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً باستمرار إغلاق صمام الحمادة بعد أن أعلنت نقابة مصفاة الزاوية في وقت سابق من أمس السبت إعادة افتتاحه قبل أن تتراجع عن بيانها اليوم الأحد ما ساهم في عودة ارتفاعات العملات الأجنبية أمام الدينار.

وصعد الدولار بمقدار 10 قروش عند الساعة 16:00 ليتم تداوله بـ 5.930 دنانير فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 12 قرشا ليسجل مساء اليوم 6.220 دنانير في حين جرى تداول اليورو بـ 6.380 دنانير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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