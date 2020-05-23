صمام الحمادة يرفع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف تطبيقي “فايبر وواتساب”.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً باستمرار إغلاق صمام الحمادة بعد أن أعلنت نقابة مصفاة الزاوية في وقت سابق من أمس السبت إعادة افتتاحه قبل أن تتراجع عن بيانها اليوم الأحد ما ساهم في عودة ارتفاعات العملات الأجنبية أمام الدينار.

وصعد الدولار بمقدار 10 قروش عند الساعة 16:00 ليتم تداوله بـ 5.930 دنانير فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 12 قرشا ليسجل مساء اليوم 6.220 دنانير في حين جرى تداول اليورو بـ 6.380 دنانير.

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