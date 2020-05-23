نقابة “شرطة ليبيا” ترفض خفض المرتبات.. وتُهدد بالإضراب

طالبت نقابة شرطة ليبيا باستثناء أفراد الشرطة من قرار خفض المرتبات الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بخفض قيمة المرتبات بنسبة 20% والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أبريل الماضي.

وطالبت النقابة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مساء السبت، بإرجاع ما تم خصمه من مرتبات أفراد الشرطة خلال شهري أبريل ومايو 2020، موضحة أن مرتبات أفراد الشرطة من بين أقل الدخول الشهرية في قارة أفريقيا مقارنة مع أجهزة الشرطة الأخرى.

وشددت النقابة أنها ستتخذ إجراءات ربما تصل للإضراب العام في حال تم اقتطاع 20% من مرتبات منتسبيها عن حساب شهر يونيو المقبل.

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