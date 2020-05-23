اقتصاد

نقابة “شرطة ليبيا” ترفض خفض المرتبات.. وتُهدد بالإضراب

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت نقابة شرطة ليبيا باستثناء أفراد الشرطة من قرار خفض المرتبات الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بخفض قيمة المرتبات بنسبة 20% والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أبريل الماضي.

وطالبت النقابة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مساء السبت، بإرجاع ما تم خصمه من مرتبات أفراد الشرطة خلال شهري أبريل ومايو 2020، موضحة أن مرتبات أفراد الشرطة من بين أقل الدخول الشهرية في قارة أفريقيا مقارنة مع أجهزة الشرطة الأخرى.

وشددت النقابة أنها ستتخذ إجراءات ربما تصل للإضراب العام في حال تم اقتطاع 20% من مرتبات منتسبيها عن حساب شهر يونيو المقبل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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