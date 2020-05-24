ارتفاع سعر صرف الدولار إلى “6 دينار”

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاعا ملحوظا ليلة العيد ليصل إلى حاجز “6 دينار” للدولار الواحد في طرابلس بحسب غرف “الفايبر والواتس” لتجار العملة، بينما وصل سعر الصرف في بنغازي إلى 6.10 دينار.

وكان سعر صرف الدولار قد تراوح بين 5.94 دينار ظهر اليوم، قبل أن ينخفض إلى 5.90 دينار عند الساعة السابعة من مساء السبت، بينما تراوح سعر صرف اليورو بين “6.37 – 6.45” دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار

-دولار =6.00 دينار

-دولار حواله تركيا =6.25 دينار

-دولار بشيك المصدق =6.45 دينار

-اليورو =6.50 دينار

-الباوند =7.23 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية