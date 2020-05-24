بمناسبة عيد الفطر .. شركة LTT تقدم جيجات إنترنت مجانية والمدار الجديد تطلق باقة “كومبو العيد”

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” عن تقديم “جيجات” إنترنت مجانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أطلقت شركة المدار الجديد باقة “كومبو العيد”.



وقالت شركة “LTT” إنه بإمكان مشتركيها الحصول على “جيجات” مجانية طيلة أيام العيد من خلال تطبيق “MyLTT”، حيث يمكن لمشتركي “4G” الحصول على 5 جيجا ومشتركي “ADSL” على 10 جيجا صالحة للاستخدام لمدة 3 أيام من تاريخ الطلب، مع الاستمرار في ميزة الإنترنت المجاني غير المحدود في خارج أوقات الذروة أي من الساعة الثانية ليلا وحتى الساعة العاشرة صباحا.



بدورها أعلنت شركة المدار الجديد عن عرض باقة “كومبو العيد” طيلة أيام عيد الفطر، بحيث يتمكن المشترك من الحصول على 3 جيجا و100 دقيقة اتصال و100 رسالة بقيمة 5 دينار مع صلاحية لمدة ثلاثة أيام فقط، أما شركة ليبيانا للهاتف المحمول فاستمرت في تقديم باقات “نت للكل إكسترا” بحصص إضافية مخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي.

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