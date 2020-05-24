الدولار يستقبل ساعات العيد الأولى بارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب” بسبب حظر التجول في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وارتفعت الأسعار عند الساعة 4 فجرا بسبب زيادة الطلب من التجار الذين توقعوا أن تشهد أول أيام العيد؛ شحّا في المعروض ما رفع حجم الطلب.

وصعد الدولار بمقدار 7 قروش مسجلا 6.010 دنانير فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 10 قروش مسجلا بذلك 6.250 دنانير.

وجرى تداول اليورو بـ 6.500 محققا بذلك ارتفاعا قدره 20 قرشا فيما صعدت قيمة الجنيه الإسترليني مسجلا 7.240 دنانير.

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