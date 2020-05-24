اقتصاد

تركيا ترفع الضريبة على شراء العملة الصعبة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت تركيا زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة بهدف احتواء تداعيات جائحة وباء كورونا على الليرة التركية.
وأشارت إلى أن الزيادة سترتفع من 0.2٪ لتصل 1% حيث بدأ فرض الضريبة عند 0.1% في شهر مايو من العام الماضي 2019 ثم زيدت إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

ويشار إلى أن القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري يشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

وتعتبر زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في العملة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي جراء تفشي فيروس كورونا حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • -أحد عمال النظافة بلغ عن العثورعلى أربعة جثث مصابة بطلقات عيارية ـ مربوطة و متعفنة ومسودة ملقية تحت أحد الجسورببدلاتهم الرسمية وربطات أعنقاهم وساعاتهم الفخمة و سيارة على الطريق ببدلاتهم الرسمية وربطات أعنقاهم وساعاتهم الفخمة متعفنة بعد تحلل الجسم وسسيتم نقلهم للجهات المختصة . في أأحد المناطق الليبية .

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