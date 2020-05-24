مقترح لـ”خطة إنعاش” لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي‎

قدّمت هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، السبت، مقترحا لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي سببها تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل.

وتأمل الدول الأوروبية الأربعة أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون في صيغة قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها في غضون عامين.

وفي السياق ذاته اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الجائحة على أن ينفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي، حيث اعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك، انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي فيما ترفض الدول الأوروبية الأربعة تشارك الدين.

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