مؤسسة الاستثمار : لا نملك أي استثمارات في تركيا ليتم تجميدها

نفى مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية ما نقلته الصحفية التركية ” hurriye daily news ” بقيام السلطات التركية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا .

وأفاد المصدر أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تملك أي استثمارات بدولة تركيا ليتم تجميدها أساساً، مؤكداً على تواصلهم مع الصحيفة التركية لمعالجة هذا الآمر و توضيحه.

و كانت صحيفة ” hurriye daily news ” التركية قد أعلنت قيام السلطات التركية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية