مؤسسة الاستثمار : لا نملك أي استثمارات في تركيا ليتم تجميدها

نفى مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية ما نقلته الصحفية التركية ” hurriye daily news ” بقيام السلطات التركية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا .
وأفاد المصدر أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تملك أي استثمارات بدولة تركيا ليتم تجميدها أساساً، مؤكداً على تواصلهم مع الصحيفة التركية لمعالجة هذا الآمر و توضيحه.
و كانت صحيفة ” hurriye daily news ” التركية قد أعلنت قيام السلطات التركية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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