اقتصاد

هل ستعود المصارف للعمل بعد انتهاء عطلة العيد؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، أن المصارف ستعود لفتح أبوابها من جديد ابتداء من يوم الأحد المقبل المصادف لتاريخ 31 مايو الجاري.

وحدد مدير عام جناح الرقابة المصرفية في “مركزي بنغازي” أسامة الشكري، موعد دوام العاملين في المصارف من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على أن تقدم الخدمات للعملاء من الساعة 8:30 صباحا وحتى 14:00 ظهرا.

ولم يعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبر منصاته الرسمية عودة عمل المصارف إلا أن مصدرا في مصرف الجمهورية كشف لقناة “218” استلام كتاب من المصرف المركزي يجيز عودة العمل ابتداء من الأحد المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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