بعد خسائر الأسبوع الماضي.. أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها الجمعة الماضية بسبب مخاوف من تزايد حدة التوتر بين بكين وواشنطن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”.

وصعدت أسعار النفط الخام قليلا في بداية التعاملات الأسبوعية، مدفوعة بآمال تحسن أداء الاقتصاد العالمي، إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها، بعد توقف لمكافحة جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يدفع استئناف الأنشطة الاقتصادية حول العالم إلى زيادة الطلب على الخام، بعد انكماش في أبريل الماضي، هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحلول الساعة (08:02 ت.غ)، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يونيو بارتفاع نسبته 0.26% إلى 35.22 دولار للبرميل.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بزيادة نسبتها 0.35% إلى 33.51 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد تراجعت الجمعة الماضية في ظل مخاوف من تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث تُخطط بكين لإقرار مشروع قانون بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الصين من قِبل واشنطن.

