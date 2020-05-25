النفط.. ارتفاعات تمحو خسائر القطاع المُبكّرة

صعدت العقود الآجلة لخام برنت مع عودة جلسة تداول اليوم الاثنين بمقدار 6 سنتات حيث سجل الخام العالمي في جلسة الافتتاح 35.19 دولارا للبرميل وبالمقابل ارتفع الخام الأمريكي 27 سنتا مسجلا 33.52 دولارا للبرميل.

و محا ارتفاع الأسعار الخسائر المبكرة التي تعرض لها قطاع النفط مع استمرار الدول في جميع أنحاء العالم بتخفيف إجراءات العزل والإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

و يذكر أن كلا الخامين قد سجلا ارتفاعا في الشهر الماضي كله إلا أن الأسعار ما زالت منخفضة بما يقارب 45% منذ بداية عام 2020 إلا أن الأمل في تعافي الطلب على الخام ما زال حاضرا.

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