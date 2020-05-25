اقتصاد

النفط.. ارتفاعات تمحو خسائر القطاع المُبكّرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت العقود الآجلة لخام برنت مع عودة جلسة تداول اليوم الاثنين بمقدار 6 سنتات حيث سجل الخام العالمي في جلسة الافتتاح 35.19 دولارا للبرميل وبالمقابل ارتفع الخام الأمريكي 27 سنتا مسجلا 33.52 دولارا للبرميل.

و محا ارتفاع الأسعار الخسائر المبكرة التي تعرض لها قطاع النفط مع استمرار الدول في جميع أنحاء العالم بتخفيف إجراءات العزل والإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

و يذكر أن كلا الخامين قد سجلا ارتفاعا في الشهر الماضي كله إلا أن الأسعار ما زالت منخفضة بما يقارب 45% منذ بداية عام 2020 إلا أن الأمل في تعافي الطلب على الخام ما زال حاضرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك