إنتاج النفط في روسيا يتراجع مليوني برميل يومياً

قال مصدر مطلع إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا لتصل إلى المعدل المستهدف وفقا لاتفاق تجمع “أوبك +” لخفض إنتاج النفط.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه وفقا لاتفاق أوبك + فإن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 5ر2 مليون برميل يوميا خلال أيار/مايو الحالي وحزيران/يونيو المقبل مقارنة بمستوى الإنتاج في نيسان/أبريل الماضي.

وترى وزارة الطاقة الروسية أن السوق العالمية للنفط بها حاليا فائض يتراوح بين 7 ملايين و12 مليون برميل يوميا، وتتوقع الوصول إلى درجة التوازن بين العرض والطلب في السوق خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.

وبحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الطاقة فإن الإمدادات العالمية من النفط الخام تراجعت بما يتراوح بين 14 و15 مليون برميل يوميا بسبب تخفيضات الإنتاج في العديد من الدول لأسباب متباينة.

ووفق تقديرات وزارة الطاقة الروسية فإن الدول النفطية من غير الأعضاء في تجمع أوبك بلس ومنها الولايات المتحدة وكندا والنرويج خفضت انتاجها بما يتراوح بين 5ر3 و4 ملايين برميل يوميا.

وكان وزراء أوبك بلس قد اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو في نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو لوقف انهيار أسعار النفط العالمية والتخلص من الفائض الكبير المعروض من النفط الخام في الأسواق.

