مصرف شمال إفريقيا يحذر من حسابات فيسبوك “وهمية”

أهاب مصرف شمال إفريقيا لكافة عملائه بضرورة توخي الحذر من وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة بهدف سرقة بيانات العملاء.

وأشارت إدارة المصرف إلى أن الحسابات المزورة تأتي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني، محذرة من التعامل مع مصادر مجهولة غير معلن عنها رسميا.

وكان قد أعلن مصرف شمال أفريقيا قبل أسبوع عن عزمه إطلاق خدمة جديدة أطلق عليها اسم vc nab سيشرع في تقديمها للعملاء عبر المنصة الالكترونية الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، ستمكن أصحاب الحسابات من متابعة أرصدتهم وبطاقات الخدمات كافة الصادرة عن شمال إفريقيا.

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