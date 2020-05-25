الرقابة الصحيةالدولية: دخول أكثر من 1900 مواطن عبر منفذ رأس اجدير خلال أسبوع

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري “مختار المنصوري” اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلو عبر المنفذ وصل إلى 1965 مواطن منذ الثامن عشر من مايو حتى الخامس والعشرين.



وأضاف “المنصوري” أن هناك تنسيق مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم تحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.



يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل في وقت سابق حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا قادمة من دولة تونس عبر منفذ الجوي.

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