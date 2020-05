صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مساء يوم أمس الثلاثاء، أمام الدينار في السوق السوداء، التي تنشط في غرف “الفايبر و واتساب”.

وسجّل الدولار صعود مقداره 6 قروش وتم تداوله عند الساعة 22:00 أمس الثلاثاء بـ 6.100دنانير وجرى تداول الدولار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا بـ 6.300 مرتفعا بما مقداره 7 قروش فما سجل اليورو 6.480 دنانير.

أما العملات الأخرى، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرشين مسجلة 87قرشا لليرة فما صعدت قيمة الجنيه المصري بمقدار قرش محققا بذلك 41قرشا للجنيه.

The post صعود العملات الأجنبية للمرة الثانية أمام الدينار appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية