اقتصاد

تراجع العجز في الميزان التجاري المصري

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الأربعاء انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 35% بقيمة تبلغ 5.570 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وأضافت الوزارة أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24٪ خلال الفترة المذكورة أعلاه من العام الحالي مشيرة إلى أنها بلغت 797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من جهتها أكدت وزيرة التجارة نيفين جامع أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها البلاد للحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 التي أضرت كثيرا بحركة التجارة الدولية.

وتراجعت الصادرات المصرية بشكل طفيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب توجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • عيب ان يتم استيراد بضائع تركية تصنع مثيلاتها فى مصر ويجب مقاطعة البضائع التركية التى تغمر للاسواق المصرية حاليا

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