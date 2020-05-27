تراجع العجز في الميزان التجاري المصري

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الأربعاء انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 35% بقيمة تبلغ 5.570 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وأضافت الوزارة أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24٪ خلال الفترة المذكورة أعلاه من العام الحالي مشيرة إلى أنها بلغت 797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من جهتها أكدت وزيرة التجارة نيفين جامع أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها البلاد للحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 التي أضرت كثيرا بحركة التجارة الدولية.

وتراجعت الصادرات المصرية بشكل طفيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب توجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

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