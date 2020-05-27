“خطة إنعاش” أوروبية لتجاوز أزمة كورونا

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو، تهدف لدعم الاقتصاد الأوروبي ومساعدته على تجاوز الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتوليني إلى أن المبلغ سيقسم إلى 500 مليار كمنح وإعانات، والباقي على شكل قروض للدول الأعضاء، منوها بأن أكثر الدول المستفيدة هي إيطاليا بواقع 173 مليار يورو، وإسبانيا بـ140 مليار يورو، كونهما الأكثر تضررا من الأزمة.

وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، تدعمه قروض واسعة ذات حجم غير مسبوق، ومن المتوقع أن تواجه الخطة اعتراضات تجعل من الصعب حصولها على إجماع من الدول الأعضاء، بانتظار التوصل لاتفاق سياسي يدعمها خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 يونيو المقبل.

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