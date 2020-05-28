تداعيات كورونا تُقلّص مُهندسي “الواحة للنفط”

قال المكتب الإعلامي لشركة الواحة للنفط في تصريح لـ 218 اليوم الخميس إنه تم ترحيل عدد من المهندسين الأجانب لبلدانهم خلال اليوميين الماضيين عبر مطار بنينا الدولي على متن طائرة خاصة.

وأضاف المصدر أن ترحيل المهندسين يأتي في إطار ترشيد الإنفاق والتقليل من المصاريف التشغيلية بعدما أعلنت شركة الواحة قبل نحو أسبوعين عن وضع كافة مرافقها تحت حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج منذ يناير الماضي ونظرا لما تمر به ليبيا من ظروف فضلا عن أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وعملت الفرق الفنية لشركة الواحة للنفط منذ يناير الماضي على صيانة عدد من المرافق تضمنت صهاريجاً وآباراً وبنية تحتية في إطار تعزيز قدراتها لتكون مهيئة في حال عودة الإنتاج بأي لحظة.

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