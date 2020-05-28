المنظمة الدولية للهجرة: سفينة تجارية ترفع علم البرتغال تنقذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 90 مهاجرا على الأقل أُعيدوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا نزلوا في مصراتة بعد قضاء ليلتين على متنها.

وقال فيديريكو سودا ، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن السفينة تجارية ترفع علم البرتغال أنقذت المهاجرين وأعادتهم إلى ليبيا التي “لا تعتبر مكان آمناً”، وفق تعبيره.

وبحسب المنظمة أعلنت إيطاليا أيضا وهي إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المغادرين من ليبيا ، الشهر الماضي أن موانئها غير آمنة للمهاجرين بسبب تفشي الفيروس التاجي “كورونا” هناك.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي أوقف نحو 400 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط ​​خلال اليومين السابقين.

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