تعرف على أسباب اقالة العيساوي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على اثباتات برفض وزير الاقتصاد السابق “علي العيساوي” على إصدار سجل تجاري لرئيس للشركة الليبية القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” يوم 28 مايو.

وبحسب مصدر صحيفة صدى الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة وتسوية الوحدات الإدارية و القانونية بشأن قيودات الشركة القابضة للاتصالات و الشركات التابعة لها بالسجل التجاري بيوم 28 مايو.

و في رد لعلي العيساوي بذات اليوم فقد رفض هذا الإجراء ووجه رسالة الى “السراج” أكد ان إصدار سجل تجاري لا يتم الا من قبل موظف حالف اليمين أمام المحاكم إضافة إلى أن اجراء تشكيل لجنة غير قانوني.

وفي ذات الوقت أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قرارا باقالة العيساوي و تعيين وزير المالية فرج بومطاري بمهامه.

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