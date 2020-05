المصارف تستعد لفتح أبوابها بشروط صحية صارمة

تعود يوم غد الأحد المصارف التجارية للعمل من جديد بعد انتهاء عطلة العيد التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، حيث أوضح مصرف الجمهورية عبر حسابه الرسمي أن كامل فروعه على استعداد لاستقبال العملاء ابتداء من صباح الغد بشروط تطبيق معايير الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

ومن جهتها أوضحت إدارة مصرف الصحارى فرع عين زارة أن الفرق الفنية التابعة لشركة تداول ما زالت تعمل على تفعيل نقاط البيع بما يناسب عمل بطاقات “نقود الجديدة” والتي سيعود المصرف لإصدارها لعملائه ابتداء من غد الأحد بعد فترة توقف استمرت لأسبوع بسبب عطلة العيد.

وكانت غالبية المصارف التجارية قد رفعت سقف السحب لعملائها قُبيل فترة العيد بمقدار يتراوح بين 500 و 5000 آلاف دينار وفقا لما هو مخصص من المصرف المركزي أو ما تم إيداعه من المواطنين مقابل حصولهم على النقد الأجنبي، على أن تستكمل فروع المصارف توزيع الأموال على مستحقيها ممن لم يتمكنوا من إجراء عمليات السحب بسبب الازدحام في شهر رمضان.

